Лобов: хотел бы увидеть реванш Макгрегора с Нурмагомедовым

Экс-боец UFC Артём Лобов признался, что хотел бы увидеть повторный поединок действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Лично я хотел бы увидеть реванш Конора и Хабиба. Понимаете, бои Конора любят смотреть больше всего и в этом и есть причина того, почему он звезда такого масштаба. Его поединки смотрят и самые ярые фанаты смешанных единоборств и 90-летние бабушки. Во время просмотра ты понимаешь, что в любую секунду может произойти что-то невероятное. Именно потому мне нравится смотреть его поединки. Так что мне вообще всё равно с кем он встретиться, но, конечно, хотелось бы увидеть его второй бой с Нурмагомедовым», — приводит слова Лобова BJPenn.

Первая встреча Хабиба с Конором прошла в октябре минувшего года. Тогда Нурмагомедов заставил ирландца постучать в знак сдачи в четвёртом раунде.