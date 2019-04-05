Уайт: я — более опасный для Джошуа соперник, чем Миллер

Боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт заявил, что представляет более серьёзную угрозу для чемпиона мира британца Энтони Джошуа, чем Джаррелл Миллер. Джошуа и Миллер проведут поединок 1 июня. При этом Уайт сам хотел боксировать с Джошуа, ранее сообщалось, что их бой-ревнш может пройти 13 апреля в Лондоне. В 2015 году Уайт и Джошуа уже встречались на ринге, в первых раундах преимуществом владел Диллиан, но затем Энтони отправил соперника в нокаут.

«Если Джошуа хотел серьёзный бой, то нужно было сделать серьёзное предложение. Но очевидно, что они отнеслись ко мне неправильно. Они вели со мной переговоры просто для самого факта переговоров.

Я прекрасно знаю себе цену. Я понимаю, что могу дать боксу. Я не хочу показаться жадным, но они предложили мне £ 4 млн. Это несерьёзно, я вхожу в топ-4 в своём дивизионе. При этом Фьюри предлагают £ 15 млн, а мне £ 4 млн. Это как?

Конечно, я верю, что могу стать чемпионом мира, всё возможно. Верю, что могу победить Джошуа. Миллер — более лёгкий соперник для него, Джошуа побьёт его. Я представляют более серьёзную опасность, чем Миллер», — цитирует Уайта BBC.