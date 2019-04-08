Мачида: потерял всякое доверие к USADA

Боец Bellator Лиото Мачида раскритиковал USADA за двойные стандарты. По словам Мачиды, он рад, что больше не подвергается их проверкам.



«Когда увидел, какую политику ведут в USADA с результатами тестов, веществами и штрафами за них, я был разочарован. Просто потерял всякое доверие к USADA. То, что я не являюсь спортсменом, который подвержен их проверкам, — это настоящее счастье. Можно было всё делать по инструкции, но это ничего не гарантировало.



Их лишают доверия двойные стандарты. Сложно сказать, в чём именно недостатки системы, дело в том, что они просто есть или используются преднамеренно, чтобы защитить кого-то. Но факт в том, что система полна недостатков», — приводит слова Лиото Мачиды MMAFighting.