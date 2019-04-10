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Альварес: цель в 2019 году — объединить все титулы

Альварес: цель в 2019 году — объединить все титулы
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Чемпион мира по версиям WBA и WBC в среднем весе Сауль Альварес заявил, что основной целью на 2019 год является завоевание всех титулов по самым престижным версиям. В связи с этим, встреча с Геннадием Головкиным может отойти на второй план.

«Послушайте, моя цель на этот год — завоевать все титулы. Мне нужно объединить все титулы. Если у Геннадия Головкина будет один из титулов до конца года, то я с радостью с ним встречусь. Если же нет, мы посмотрим, как будут развиваться события. Но пока я сосредоточен на поединке 4 мая, в котором мне нужно завоевать ещё один пояс», — приводит слова мексиканца BoxingScene.

4 мая Сауль Альварес проведёт поединок с чемпионом мира по версии IBF Дэниелом Джейкобсом.

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