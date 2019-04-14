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Хабиб — Порье: увидимся в сентябре

Фото: Harry How/Getty Images
Хабиб — Порье: увидимся в сентябре
Бокс/ММА / ММА

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от поединка за титул временного чемпиона организации в этой весовой категории между Дастином Порье и Максом Холлоуэем. По мнению россиянина, встреча должна была завершиться вничью, между тем как судьи единогласным решением отдали победу Порье.

«Не согласен с судьями, поставившими счёт 49:46. Я насчитал ничью. Выражаю уважение обоим бойцам. Достижения Порье нельзя не принимать во внимание. Увидимся в сентябре, Дастин», — написал Нурмагомедов на своей официальной странице в «Твиттере».

Президент UFC Дэна Уайт уже подтвердил, что обладатель временного титула UFC в лёгком весе должен будет встретиться с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре.

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