Гэтжи: Конор должен драться либо со мной, либо с Фергюсоном

Боец UFC Джастин Гэтжи прокомментировал ситуацию вокруг бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.



«Кто-нибудь понимает, что происходит с Конором Макгрегром? Если он ушёл, он должен покинуть рейтинги, а если нет, то ему нужен следующий соперник. Будет здорово, если следующим соперником Конора стану я.



Я хочу видеть наш дивизион понятным. Но сейчас я не понимаю ничего. Он говорит, что завершает карьеру, но при этом он находится в рейтингах выше, чем я. В данный момент он не заслуживает титульного боя. Он должен выбрать: он либо дерётся со мной, либо с Фергюсоном», — приводит слова Джастина Гэтжи MMAJunkie.



Напомним, в своём последнем поединке Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову приёмом в четвёртом раунде.