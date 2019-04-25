Олейник получил перелом ребра в поединке с Оверимом и может пропустить полгода

Российский боец UFC Алексей Олейник получил перелом ребра в поединке с Алистаром Оверимом на турнире UFC в Санкт-Петербурге, сообщает MMAMania. Согласно отчёту о медицинских отстранениях, Олейнику врачи рекомендовали отказаться от выступлений в ближайшие полгода. Перелом был получен в результате удара коленом от Оверима.



Напомним, что В конце первого раунда после серии точных попаданий от голландца Олейник упал на канвас и Алистар обрушил на россиянина град ударов. В результате рефери пришлось вмешаться и зафиксировать победу Оверима техническим нокаутом.



Для Алистара эта победа стала второй подряд, в предыдущей встрече он — также в первом раунде — нокаутировал Сергея Павловича. Что касается Олейника, то Алексей прервал серию из двух побед.