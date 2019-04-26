Сатклифф: Макгрегор во время выставочного боя в танце уходил от ударов соперника

Двукратный призёр Олимпийсикх игр ирландский боксёр Филипп Сатклифф высоко оценил мастерство ирландского бойца ММА Конора Макгрегора во время выставочного поединка с Майклом Макгреном. Бой состоялся в клубе Crumlin Boxing Club, судьи зафиксировали в нём ничью, а все собранные средства были направлены на благотворительность.

«Макгрегор знает, насколько известны бои Good Friday, проходящие в клубе. Они известны по всему миру. К нам приезжали на эти турниры люди из других стран, там боксировали сильнейшие ирландские спортсмены.

Конор сказал, что хотел бы принять участие в Good Friday, он уже там боксировал в 2004 году и хотел сделать это вновь. Тогда я сказал ему, что мы всё устроим, но найдём для него подходящего в плане веса и мастерства соперника.

Макгрегор показал великолепную технику с Макгрейном, который является чемпионом Ирландии. Спарринг получился отличным, оба действовали очень агрессивно. Конор нанёс мощный удар в корпус в третьем раунде, но Майкл тут же ответил — он настоящий воин! Конор в танце уходил от ударов соперника, этот бой был великолепным для выставочного поединка», — сказал Сатклифф во время подкаста Eurobash.