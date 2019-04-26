Харди — о бое со Смоляковым: испытываю чувства, будто вновь сыграю в Супер Боуле

Бывший игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) Грег Харди поделился ожиданиями от возвращения в октагон. 27 апреля Харди встретится с россиянином Дмитрием Смоляковым на турнире UFC on ESPN 3. Этот бой станет ко-мэйн-ивентом турнира.

«Испытываю такие чувства, будто снова сыграю в Супер Боуле. Будто снова играешь в плей-офф! Чувствую уверенность в себе. У меня есть возможность показать, чего я стою.

После своего последнего боя я немного отдохнул, пересмотрел его, успокоился. Теперь настало время идти вперёд. Я получаю удовольствие, чувствую себя молодым бойцом. В то же время я уже давно являюсь профессиональным спортсменом, поэтому спокоен», — цитирует Харди MMA Junkie.

Харди дебютировал в UFC на турнире UFC on ESPN в январе, однако был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом. Победа была присуждена его сопернику Аллену Краудеру. На счету Грега Харди четыре боя в профессиональных смешанных единоборствах.