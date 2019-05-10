Коробов оказался тяжелее Алима

В ночь с 11 на 12 мая мск в Фэрфаксе (штат Вирджиния, США) состоится турнир по профессиональному боксу, в ходе которого выступит экс-претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Матвей Коробов (28-2, 14 КО). Россиянин встретится с Иммануэлем Алимом (18-1-1, 11 КО).

В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную процедуру взвешивания. Вес Коробова составил 72,9 кг, а его соперник потянул на 72,4 кг. Эта встреча станет для Коробова первой с момента поражения в титульном бою с Джермаллом Чарло.

Главным событием вечера бокса в Фэрфаксе станет противостояние чемпиона мира в первом среднем весе Джаретта Хёрда и Джулиана Уильямса. В канун встречи спортсмены показали одинаковый вес — 69,7 кг.