Лобов: Малиньяджи присоединится к клубу «Сломанная челюсть»

Боец промоушена Bare Khuckle Артём Лобов в очередной раз поддел будущего оппонента — Поли Малиньяджи, бой с которым пройдёт 22 июня 2019 года.



«Впереди более значительные бои, внушительные чеки и большие сделки! Присоединяйтесь к нашему клубу. Поли Малиньяджи же присоединится к клубу «Сломанная челюсть», — написал Артём Лобов в своём «инстаграме».

Лобов дебютировал в боксе без перчаток 6 апреля 2019 года, и соперником был Джейсон Найт. Лобов одержал победу единогласным решением судей.



Промоушен Bare Knuckle FC был основан в 2018 году. Дебютный турнир состоялся в июне прошлого года. Это был первый с 1889 года случай в США, когда бойцы вышли на ринг без перчаток. Согласно правилам промоушена, спортсмены выступают лишь в бинтах.