Менеджер Хабиба: бой Гэтжи и Макгрегора будет напоминать, как режут свинью

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от возможного поединка Джастина Гэтжи и Конора Макгрегора.

«Гэтжи не выйдет в октагон в ближайшее время. Дайте ему восемь недель для подготовки, тогда он будет сражаться. Но вы серьёзно верите, что Конор хочет выйти в октагон с таким противником? Он — инстаграмная модель, которая хочет внимания.

Конор приходит в зал, и ему дают распылитель, чтобы он выглядел потным. В любом случае Макгрегор толком не тренируется, иначе он бы не проигрывал.

Поединок Гэтжи и Макгрегора будет похож на то, как режут свинью. Макгрегор будет визжать и пищать. Он станет красно-синим, ноги приобретут все цвета радуги, а лицо будет похоже на арбуз», — приводит слова Абдель-Азиза MMAJunkie.