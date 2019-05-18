Сантос: боюсь, что Джонс снова вляпается во что-то перед боем и его отменят

Боец UFC Тьягу Сантос поделился мнением о своём будущем сопернике, чемпионе UFC в полутяжёлом весе Джоне Джонсе.



«Меня не волнуют скандалы Джона Джонса Это его судьба, ем жить с тем, что его запомнят, как бойца на стероидах и парня, который садится за руль пьяным. Это его проблемы. Я хочу, чтобы меня запомнили тем, кто не дtлал ничего подобного. Ноя не буду лезть в его жизнь, пусть делает, что захочет. Это меня не касается. Он талантлив в октагоне, но за пределами клетки Джонс не является примером для подражания.



Я боюсь, что Джонс снова вляпается во что-то перед боем. Что поединок в итоге отменят. Я хочу этот бой. Мы ничего не можем сделать с его пикограммами, но я войду в клетку и разобью его», — приводит слова Сантоса Globo.