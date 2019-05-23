Чемпион UFC рассказал, как сбежал от грабителей в Кейптауне

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг рассказал, что его едва не ограбили в Кейптауне и он уверен, что его могли убить, если бы он не сбежал от грабителей.
«Мы поехали в китайский ресторан, пусть я и не люблю китайскую еду. В итоге мы выпиваем несколько напитков. Я возвращаюсь домой, время три часа утра, водитель Uber тормозит возле перекрёстка и говорит мне, что отель находится дальше, так что я выхожу из машины и не знаю, куда идти, а таксист уезжает.
Я решил снова позвонить в такси, но мой телефон разрядился. Я не смог даже включить его. Пока я пытался осознать происходящее, меня окружили 10 или 15 бездомных, которые начали просить денег и приближаться ко мне. Я понял, что мне придётся защищаться, я попытался стать более угрожающим, выпятил грудь и постарался выглядеть максимально устрашающе. Один из нападавших сказал, что если я хочу домой, то должен отдать кошелёк. Ситуация ухудшилась, когда приехали ещё двое мужчин и сказали мне садиться в машину. Если бы я сел в неё, меня бы убили и ограбили. Я отступил, круг немного разомкнулся, и я смог прорваться и убежать. Они даже не пытались преследовать меня. Не говорите мне, что Кейптаун — безопасный город!» — приводит слова Майкла Биспинга BloodyElbow.
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