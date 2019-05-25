Вудли: у меня хронический артрит
Бывший чемпион UFC Тайрон Вудли рассказал о причинах, по которым отказался от боя с Робби Лоулером.
«У меня хронический артрит в суставе. Есть три сустава, которые позволяют мне держать и сжимать руку. В одном из них хронический артрит, во втором — тяжёлый. Есть несколько разных способов, как исправить эту проблему и устранить, но нельзя их использовать, если продолжаешь выступать, поскольку это ограничивает диапазон движений.
Сейчас нужно пройти реабилитацию, постараться сделать сустав более сильным, снова научиться хватать, а перед боем сделать укол кортизона. Но нужно выступать в том штате, где кортизон не под запретом и не приведёт к дисквалификации», — приводит слова Тайрона Вудли TMZ.
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