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Густафссон — о поражении от Джонса: я плохо выступил и не был прежним собой

Густафссон — о поражении от Джонса: я плохо выступил и не был прежним собой
Бокс/ММА / ММА 0

Боец UFC Александер Густафссон рассказал о причинах поражения в поединке с Джоном Джонсом за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе.

«Я плохо выступил. Я не был прежним собой. Я пытался придерживаться стартегии на поединок, но Джон Джонс сумел грамотно подобрать способ победить меня и убрал меня со своего пути к чемпионскому поясу.

Я не пытаюсь себя оправдать, но после попадания колена Джонса в пах я так и не смог вернуться в прежний ритм. Я уже не мог так двигаться. Мне было очень больно, я не могу сравнить жту боль с чем-либо, что я ощущал в своей карьере. Этот удар смог меня остановить тогда и я уже не мог нормально передвигаться. Меня слишком донимала боль в паху», — приводит слова Александера Густафссона MMANews.

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