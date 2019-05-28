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Назван предварительный состав сборной России по тайскому боксу на ЧМ

Назван предварительный состав сборной России по тайскому боксу на ЧМ
Бокс/ММА 0

Стал известен предварительный состав мужской сборной России по тайскому боксу. Сборная примет участие в чемпионате мира-2019 (IFMA) в Таиланде. Турнир пройдёт с 7 по 30 июля в Бангкоке. Россия будет представлена во всех 13 весовых категориях.

Состав сборной России:

48 кг — Асланян Овсеп
51 кг — Муртазалиев Чарак
54 кг — Рахимов Холмурод
57 кг — Абрамов Александр
60 кг — Бегян Айк
63,5 кг — Мугидинов Абдулмалик
67 кг — Ульянов Алексей
71 кг — Баланов Илья
75 кг — Сульгин Максим
81 кг — Магакян Сурик
86 кг — Меджидов Гаджи
91 кг — Исхаков Надир
Свыше 91 кг — Корнилов Кирилл

Это предварительный состав мужской сборной, который в процессе подготовки может измениться в случае травм и других обстоятельств. Поэтому к выезду также готовятся вторые и третьи номера сборной.

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