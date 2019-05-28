Назван предварительный состав сборной России по тайскому боксу на ЧМ

Стал известен предварительный состав мужской сборной России по тайскому боксу. Сборная примет участие в чемпионате мира-2019 (IFMA) в Таиланде. Турнир пройдёт с 7 по 30 июля в Бангкоке. Россия будет представлена во всех 13 весовых категориях.

Состав сборной России:

48 кг — Асланян Овсеп

51 кг — Муртазалиев Чарак

54 кг — Рахимов Холмурод

57 кг — Абрамов Александр

60 кг — Бегян Айк

63,5 кг — Мугидинов Абдулмалик

67 кг — Ульянов Алексей

71 кг — Баланов Илья

75 кг — Сульгин Максим

81 кг — Магакян Сурик

86 кг — Меджидов Гаджи

91 кг — Исхаков Надир

Свыше 91 кг — Корнилов Кирилл



Это предварительный состав мужской сборной, который в процессе подготовки может измениться в случае травм и других обстоятельств. Поэтому к выезду также готовятся вторые и третьи номера сборной.