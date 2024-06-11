Арман Царукян показал, какая физическая форма у него была 10 лет назад

Известный российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян, выступающий в лёгком весе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал физическую форму, которой он обладал 10 лет назад. Сейчас бойцу 27 лет.

Фото: Социальные сети Армана Царукяна

Напомним, в последнем бою, который проходил на турнире UFC 300 в апреле нынешнего года, Царукян встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился раздельным решением судей в пользу Армана. В смешанных единоборствах на счету россиянина с армянскими корнями 25 поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел три поражения.

Ранее Царукян высказался о потенциальном поединке действующего чемпиона лиги в лёгком весе Ислама Махачева за титул в полусреднем дивизионе.

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