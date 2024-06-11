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Порье: если бы победил Махачева, то положил пояс и перчатки в центр клетки

Порье: если бы победил Махачева, то положил пояс и перчатки в центр клетки
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье рассказал, что завершил бы свою спортивную карьеру в случае победы над действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг Исламом Махачевым.

«В случае победы над Махачевым я бы положил перчатки и пояс в центр клетки. Но моя история написана так, как и было предопределено», − сказал Порье в выпуске на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Напомним, поединок между Исламом Махачевым и Дастином Порье проходил в ночь с 1 на 2 июня по московскому времени и был главным событием турнира UFC 302. Бой продлился до пятого раунда, в котором россиянин задушил Бриллианта приёмом Д'Арсе. Для Ислама это была третья успешная защита титула в лёгком весе.

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