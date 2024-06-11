Нассурдин Имавов поднялся сразу на три позиции в обновлённом рейтинге UFC

Промоушен UFC опубликовал обновлённый рейтинг бойцов, выступающих под его эгидой. Наиболее заметные изменения произошли в среднем дивизионе. Так, французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов улучшил своё положение сразу на три позиции – в настоящий момент он занимает четвёртое место. Также на одну позицию поднялся грузинский средневес UFC Роман Долидзе. Теперь он 10-й.

В полутяжёлой весовой категории с 15-го на 13-е место поднялся американец Доминик Рейес.

В последнем поединке, который состоялся в ночь с 8 на 9 июня мск, Имавов встречался с американцем Джаредом Каннонье и победил его в четвёртом раунде техническим нокаутом. В общей сложности на его счету 14 побед при четырёх поражениях.

Самый короткий бой в ММА: