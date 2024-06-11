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Бенавидес: Альварес как дойная корова для WBC, WBA, IBF и WBO, вот ему всё и позволяют

Бенавидес: Альварес как дойная корова для WBC, WBA, IBF и WBO, вот ему всё и позволяют
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Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес вновь высказался на тему возможного поединка с популярным мексиканским боксёром Саулем Альваресом.

«В WBC назначили меня обязательным претендентом, однако последний и самый важный шаг так и не сделали – не назначили бой. Почему? Потому что Альварес для всех как дойная корова. И WBC, и WBA, и IBF, и WBO существуют только благодаря процентам от гонораров бойцов. И с Канело они снимают по 3%. Поэтому Саулю и позволяется делать всё, что вздумается, и он выбирает более лёгких соперников», — сказал Бенавидес на канале MILLION DOLLAZ WORTH OF GAME в YouTube.

16 июня в Лас-Вегасе (США) Бенавидес проведёт поединок с украинцем Александром Гвоздиком.

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