«Скоро эта дорожка закончится». Абдель-Азиз — о том, что Перейра избегает боя с Анкалаевым

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз назвал экс-претендента на титул UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева сильнейшим бойцом дивизиона и выразил уверенность, что скоро они добьются поединка с Алексом Перейрой.

«Очевидно, что Магомед Анкалаев — лучший полутяжеловес в UFC. Чемпион (бразилец Алекс Перейра. – Прим. «Чемпионата») — отличный боец, однако именно по этой причине он не хочет сражаться с Магой. Но скоро эта дорожка закончится, мы будем терпеливыми», — написал Али Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

14 апреля, на турнире UFC 300 в главном поединке вечера Алекс Перейра в первом раунде нокаутировал американца Джамала Хилла.

Ранее Магомед Анкалаев рассказал, что был вынужден отказаться от боя с Перейрой на UFC 300 из-за священного для мусульман месяца Рамадан.