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Джеймс Дуглас: после боя с Тайсоном боксёрской карьере Джейка Пола придёт конец

Джеймс Дуглас: после боя с Тайсоном боксёрской карьере Джейка Пола придёт конец
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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Джеймс Бастер Дуглас поделился мнением о предстоящем поединке между легендарным американским боксёром Майком Тайсоном и увлекающимся боксом видеоблогером Джейком Полом. Их бой состоится 15 ноября.

«Этот бой не пойдёт Джейку на пользу. Не думаю, что после этого Пол надолго задержится в боксе. Как только Майк победит Джейка, его боксёрской карьере придёт конец. Лучший сценарий для Пола заключается в том, чтобы просто продержаться весь бой. В таком случае он сможет потом заявить, что выстоял в поединке с Тайсоном до конца. Это будет самая лёгкая победа в карьере Майка. В 65 лет побеждать было бы непросто, но в 58 это будет проще простого», — приводит слова Дугласа Gambling Zone.

Первая битва взглядов Тайсона и Пола:

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