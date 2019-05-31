Сен-Пьер завершил карьеру из-за опасений заболеть раком

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, легендарный боец Жорж Сен-Пьер рассказал, что стало причиной его ухода из спорта.
«Моим наибольшим страхом были не удары. Часто пропущенные удары являются результатом того, как ты тренируешься. В моём случае наибольшие опасения вызывали стрессы, которые я переживал из-за боёв. Мы знаем, что стрессы могут стать причиной рака», — приводит слова Сен-Пьера BJpenn.
Жорж Сен-Пьер официально объявил о завершении карьеры 21 февраля 2019 года. При этом последний раз 38-летний спортсмен появлялся в октагоне 4 ноября 2017 года, когда досрочно победил Майкла Биспинга и завоевал титул в среднем весе.
Недавно менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявлял о том, что его клиент может провести встречу с Жоржем Сен-Пьером уже в 2019 году.
- 31 мая 2019
-
22:45
-
21:48
-
20:59
-
19:01
-
18:20
-
17:16
-
15:54
-
14:57
-
13:30
-
13:11
-
12:48
-
11:28
-
10:18
-
09:23
-
01:17
-
00:41
- 30 мая 2019
-
23:42
-
23:07
-
22:25
-
21:42
-
20:30
-
20:00
-
18:52
-
17:08
-
15:20
-
14:20
-
13:52
-
13:29
-
11:56
-
11:03
-
11:01
-
10:30
-
09:35
-
01:21
- 29 мая 2019
-
23:59