Сен-Пьер завершил карьеру из-за опасений заболеть раком

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, легендарный боец Жорж Сен-Пьер рассказал, что стало причиной его ухода из спорта.

«Моим наибольшим страхом были не удары. Часто пропущенные удары являются результатом того, как ты тренируешься. В моём случае наибольшие опасения вызывали стрессы, которые я переживал из-за боёв. Мы знаем, что стрессы могут стать причиной рака», — приводит слова Сен-Пьера BJpenn.

Жорж Сен-Пьер официально объявил о завершении карьеры 21 февраля 2019 года. При этом последний раз 38-летний спортсмен появлялся в октагоне 4 ноября 2017 года, когда досрочно победил Майкла Биспинга и завоевал титул в среднем весе.

Недавно менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявлял о том, что его клиент может провести встречу с Жоржем Сен-Пьером уже в 2019 году.