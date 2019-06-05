Агент Нурмагомедова: Хабиб — самый высокооплачиваемый боец в UFC

Али Абдельазиз, менеджер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал подписание нового контракта с UFC, рассчитанного на три боя. Абдельазиз заявил, что полностью удовлетворён подписанным соглашением.

«Мы очень довольны подписанием нового контракта. Не могли проявить большего, очень благодарны UFC, переговоры были очень лёгкими, самыми лёгкими из всех, что у меня были. Условия абсолютно справедливые, мы сразу перешли к делу. Это один из крупнейших контрактов в истории UFC.

Я думаю, что Хабиб — самый великий pound-for-pound боец в истории. Он никогда не проигрывал, не пропускал мощнейшие удары, не падал. Он доминировал практически в каждом раунде с каждым оппонентом. И делал это без допинга.

Вот почему он является самым высокооплачиваемым бойцом UFC. Поверьте мне, он — самый высокооплачиваемый спортсмен в UFC. И я говорю это, потому что знаю всю картину», — приводит слова Абдельазиза BJPenn.