Нурмагомедов — о поединке с Порье: в Абу-Даби будет война

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от следующей защиты титула. 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ) россиянин встретится с Дастином Порье. Этот бой станет главным событием вечера.
«В Абу-Даби будет война», – написал Нурмагомедов в своём «инстаграме», выложив официальный проморолик турнира.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба.
Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда досрочно победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Что касается Порье, то он минувший бой провёл в апреле 2019 года, победив решением судей чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя. На турнире в Абу-Даби ожидается также выступление ряда других россиян. В частности, речь идёт о Шамиле Абдурахимове, Зубайре Тухугове и Майрбеке Тайсумове.
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