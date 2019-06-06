Абубакар Нурмагомедов и Тухугов подписали соглашения с UFC

Российские бойцы ММА Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов подписали контракты с UFC. Об этом сообщил Тухугов, который проведёт следующий поединок в организации в сентябре в Абу-Даби.

«Вчера поступила хорошая новость о том, что мне продлили, а Абубакар Нурмагомедов подписал контракт с UFC. Сентябрь обещает быть интересным», – написал Тухугов в своём «твиттере».

Напомним, Тухугова и Абубакара Нурмагомедова дисквалифицировали после инцидента, который произошёл во время UFC 229. После поединка Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора Зубайра и Абубакар приняли участие в массовой драке. Они напали на ирландца в октагоне.

Хабиб Нурмагомедов, который также был наказан за этот инцидент, ранее заявил, что не вернётся в UFC без членов своей команды.