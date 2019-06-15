Диллиан Уайт — о сопернике Фьюри: даже моя бабушка нокаутирует Шварца

Британский тяжеловес Диллиан Уайт поделился мыслями о поединке Тайсона Фьюри с Томасом Шварцом. По словам Уайта, Фьюри выбрал себе крайне слабого соперника, что, по мнению Диллиана, свидетельствует о его трусости.

«Не знаю, как можно называть себя первым номером супертяжёлого веса, а затем драться с Томом Шварцем. Он — 56-й номер мирового рейтинга и 7-й в Германии. Ты не можешь быть лучшим в мире, выходя на такой бой. Фьюри отказался от боя с моим следующим соперником — Оскаром Ривасом. Вместо этого он будет драться с бомжем. Он думает, что он очень умный. Он говорит всякое дерьмо обо всех, потому что чувствует, что он в небезопасном положении. Он знает, что его соперник бомж.

Фьюри называет себя цыганским королём, но он цыганский трус. Шварц — мусорный боксёр. Если Тайсон не остановит его за несколько раундов, это будет ужасный результат. Даже моя мама может нокаутировать Шварца. Если Том победит, это будет не только самая громкая сенсация в истории бокса, но и в истории всего спорта", — приводит слова Уайта BoxingScene.

Встреча Тайсона Фьюри с Томом Шварцем состоится ранним утром 16 июня мск.