Лобов: Малиньяджи получит чек, я сделаю пару дырок в его голове. И все счастливы

Российско-ирландский боец ММА Артём Лобов поделился ожиданиями от поединка с бывшим чемпионом мира по боксу Поли Малиньяджи. Этот бой будет проходить в ночь на 23 июня мск во Флориде в рамках промоушена Bare Knuckle FC.
«Я сказал всё, что должен был. Я хочу показать Малиньяджи, что бывает, когда открываешь свой рот. Он здесь ради денег, это все знают. Такое может произойти с каждым боксёром. В субботу он получит хороший чек, а я сделаю пару дырок в его голове. В итоге все будут счастливы.
Уважение к Малиньяджи? Его никто не уважает. Даже родители сидят дома и думают: в какой же момент всё пошло не так? Почему воспитали его неправильно? Парень перешёл грань. Любой, кто понимает в уважении, не будет на его стороне», — приводит слова Артёма Лобова MMAFighting.
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