Малиньяджи оказался немного тяжелее Лобова

В ночь с 22 на 23 июня мск в Дареме (Северная Каролина, США) состоится турнир по кулачным боям Bare Knuckle FC. В его главном событии встретятся экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи и экс-боец UFC Артём Лобов.
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам американец оказался немного тяжелее соперника. Малиньяджи потянул на 70,2 кг, в то время как вес Лобова составил 70,1 кг.
Напомним, между бойцами существует открытая неприязнь. В процессе раскрутки поединка они не раз позволяли в адрес друг друга жёсткие высказывания, а в ходе одной из пресс-конференций Малиньяджи даже плюнул в Лобова.
Встреча с Малиньяджи станет для ирландца российского происхождения второй в промоушене кулачных боёв. Для американца же поединок станет дебютным.
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