Команда Малиньяджи попыталась вырвать у Лобова флаги России и Ирландии

В Дарэме, что в Северной Каролине (США), завершилась процедура взвешивания бойцов перед турнирном кулачных боёв Bare Knuckle FC. Главные участники шоу, экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи и экс-боец UFC Артём Лобов, невзирая на обоюдную неприязнь, сумели сдержать эмоции и провели дуэль взглядов относительно спокойно.

Однако избежать эксцессов всё же не удалось. Когда команда Малиньяджи уже ушла со сцены, Артём Лобов принялся разворачивать флаги России и Ирландии. В этот момент к нему подошли представители команды соперника и попытались вырвать из рук Артёма ирландский флаг. Конфликт удалось быстро погасить.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице MMA Fighting в «Твиттере».