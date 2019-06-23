Роуч: Пакьяо, как настоящий шеф-повар, сделает из Турмана лобстера
Тренер чемпиона мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо Фредди Роуч поделился ожиданиями от встречи своего подопечного с чемпионом мира по версии WBA Super Китом Турманом. По мнению Роуча, 40-летний боец способен нокаутировать небитого американца.
«Если Турман выйдет на ринг и прямолинейно начнёт преследовать Пакьяо, что я думаю он сделает, Пакьяо его приготовит. Шеф-повар Мэнни сделает из него лобстера и подаст на блюде», — приводит слова Роуча BoxingScene.
Бой Мэнни Пакьяо с Китом Турманом состоится 20 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Филиппинец в предыдущем бою уверенно победил экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях Эдриена Бронера. Турман в последнем бою с трудом справился с Хосесито Лопесом.
- 23 июня 2019
-
17:14
-
17:02
-
15:41
-
14:35
-
13:27
-
13:16
-
12:33
-
12:11
-
10:56
-
09:49
-
09:31
-
08:51
-
08:16
-
07:24
-
07:03
-
01:14
-
00:27
-
00:22
- 22 июня 2019
-
23:43
-
21:35
-
21:00
-
19:01
-
18:00
-
16:11
-
14:12
-
13:01
-
12:44
-
11:18
-
10:33
-
10:28
-
09:54
-
00:19
- 21 июня 2019
-
23:39
-
22:30
-
21:51
Партнерский контент