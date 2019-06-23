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Роуч: Пакьяо, как настоящий шеф-повар, сделает из Турмана лобстера

Роуч: Пакьяо, как настоящий шеф-повар, сделает из Турмана лобстера
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Тренер чемпиона мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо Фредди Роуч поделился ожиданиями от встречи своего подопечного с чемпионом мира по версии WBA Super Китом Турманом. По мнению Роуча, 40-летний боец способен нокаутировать небитого американца.

«Если Турман выйдет на ринг и прямолинейно начнёт преследовать Пакьяо, что я думаю он сделает, Пакьяо его приготовит. Шеф-повар Мэнни сделает из него лобстера и подаст на блюде», — приводит слова Роуча BoxingScene.

Бой Мэнни Пакьяо с Китом Турманом состоится 20 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Филиппинец в предыдущем бою уверенно победил экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях Эдриена Бронера. Турман в последнем бою с трудом справился с Хосесито Лопесом.

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