Рахимов не сможет вернуться на пост президента АИБА без переизбрания

Исполнительный комитет Международной ассоциации бокса (АИБА) постановил, что Гафур Рахимов не сможет вернуться на свой пост без переизбрания, сообщает Inside the Games. 13 членов исполнительного комитета АИБА проголосовали за это решение, один — против, восемь человек воздержались.



В настоящее время исполняющим обязанности главы организации является марокканец Мохаммед Мустасан.



Рахимов стал исполняющим обязанности главы АИБА 28 января 2018 года. 3 ноября на конгрессе в Москве Рахимова избрали президентом организации на постоянной основе.



Ранее МОК принял решение лишить Международную ассоциацию бокса (АИБА) статуса признания. Теперь восстановление статуса АИБА может произойти только после Олимпийских игр 2020 года, которые будут проходить в Токио с 24 июля по 9 августа.