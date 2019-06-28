Ковалёв: не буду набиваться в соперники Канело, чтобы не выглядеть проституткой

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прокомментировал слухи, согласно которым чемпион мира по версиям WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес хотел бы провести с ним бой.

«Если рыжий на самом деле всерьёз намерен подняться в мой вес и провести бой со мной, который, безусловно, войдёт в историю мирового бокса, то я не намерен набиваться ему в соперники, дабы не выглядеть проституткой, чтобы заработать на этом больше, чем я и так могу без него. Я всегда открыт и готов принять любой бой», – написал Ковалёв в своём «инстаграме».

Дата следующего поединка Канело уже определена — 14 сентября. Ранее стало известно, что с организацией третьей встречи Сауля с казахстанцем Геннадием Головкиным появились проблемы, так как Головкин не хочет проводить бой в Лас-Вегасе, что является условием Альвареса.

Что касается варианта с Ковалёвым, то ожидается, что россиянин осенью встретится с официальным претендентом на титул Энтони Ярдом. Но с организацией этого противостояния уже также возникали проблемы.