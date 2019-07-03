Промоутер Ковалёва: Альваресу придётся ждать дольше, чем до сентября

Промоутер чемпиона WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалева Кэти Дува поделилась мыслями насчёт возможного поединка своего клиента с Саулем Альваресом.



«Мы получили предложение от Golden Boy Promotions. Сейчас мы продолжаем переговоры. В ближайшее время должна решиться судьба поединка в России между Ковалёвым и Энтони Ярдом. Думаю, что нам не хватит времени, чтобы договориться о бое Ковалёва с Альваресом в сентябре.



Сейчас мы не можем позволить себе поставить под угрозу договорённость о поединке в России и титул чемпиона мира. Если рассуждать реально, то Golden Boy Promotions придётся ждать дольше, чем до сентября. посмотрим, что в итоге получится», — приводит слова Кэти Дувы World Boxing News.