А. Нурмагомедов: Хабиб мог бы подраться с Диасом

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что сын мог бы провести поединок с Нэйтом Диасом. По словам Нурмагомедова-старшего, такой поединок даже не пришлось бы раскручивать.

«С Диасом можно было бы подраться. Этот бой не нужно было бы раскручивать, здесь есть противостояние. Однажды мы с Диасом вне клетки уже подрались», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.

Конфликт Хабиба и Нэйта Диаса тянется уже несколько лет. Впервые команды бойцов вступили в открытое противостояние в 2015 году, и тогда дело дошло до драки.

Новый виток конфликта начался 7 июля 2019 года на турнире UFC в Лас-Вегасе. Диас провоцировал Нурмагомедова, однако потасовка команд Хабиба и Диаса была быстро погашена охраной.