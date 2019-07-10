Реванш Крис Сайборг и Нуньес может состояться уже в июле

Реванш между Амандой Нуньес и Крис Сайборг Жустину может состояться уже на турнире UFC 240. Об этом Сайборг намекнула в своём «твиттере», сделав репост статьи о возможном реванше и подписав её: «Нет дыма без огня. Говорят о турнире UFC 240».



Напомним, что для Сайборг на турнире UFC 240 запланирован бой с экс-чемпионкой Invicta FC Фелисией Спенсер. Турнир UFC 240 состоится 27 июля в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада). Главным его событием станет титульная встреча в полулёгком весе Макса Холлоуэя с Фрэнки Эдгаром.



Напомним, первый бой соперниц состоялся в конце 2018 года. Тогда Нуньес отправила оппонентку в нокаут на 51-й секунде. Очередной поединок Сайборг теперь проведёт 27 июля на турнире UFC в Канаде. Соперницей Крис станет Фелиция Спенсер.