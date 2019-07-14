Беллью: если Джошуа проиграет Руису во второй раз, его карьере придёт конец

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью поделился мыслями о возможном реванше экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа с Энди Руисом. По словам Беллью, в случае поражения Джошуа на его карьере можно будет ставить крест.

«Не думаю, что Джошуа недооценил Руиса в первом бою. Знаю, что он упорно тренировался, у него был отличный тренировочный лагерь. Все упускают тот факт, что Джошуа вышел на бой, не испытывая страха. Он считал Руиса хорошим бойцом, но не предполагал, что тот сможет нанести ему урон, и он ошибся.

Когда такое происходит, ты уже не можешь изменить настрой. Со мной такое бывало. После пропущенных тяжёлых ударов я не был в состоянии вернуться в бой. В такие моменты просто не веришь, что всё происходящее реальность.

Именно это произошло с Джошуа. Он отправил Руиса в нокдаун и захотел быстро с ним расправиться. В итоге Энтони забыл о защите и Энди застал его врасплох. Реванш будет совершенно другим. Впервые Джошуа выйдет на ринг, зная, что на кону его карьера. Если он проиграет и во второй раз, то ей придёт конец", — приводит слова Беллью BoxingScene.