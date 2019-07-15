Источник: Бетербиев может провести следующий бой против Гвоздика
Чемпион мира по версии IBF Артур Бетербиев может провести следующий бой с чемпионом мира по версии WBC Александром Гвоздиком, сообщает в своём «твиттере» журналист Майк Коппинджер. Дата проведения возможного поединка пока не сообщается.
«Источники сообщают, что Top Rank завершают оформление соглашения на бой между Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым на платформе ESPN. Потрясающий бой, который будет иметь большое значение для определения кто кого превосходит в полутяжёлом весе», — написал в своём «твиттере» журналист Майк Коппинджер.
Ранее сообщалось, что Бетербиев и Гвоздик могут провести следующий бой с бывшим чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе Хильберто Рамиресом.
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