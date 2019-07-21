Кудряшов: надеюсь, Дадашев выкарабкается

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу Дмитрий Кудряшов прокомментировал ситуацию с боксёром Максимом Дадашевым.
«Я знаком с Максом. Я был в США в то время, когда он начинал свою профессиональную карьеру. Я запомнил его парнем, который воодушевлён и стремится только к лучшему. Надеюсь, что это стремление не пропадёт, и он выкарабкается, и всё с ним будет хорошо», — цитирует Кудряшова «Р-Спорт».
В ночь на 20 июля мск в Оксон-Хилл состоялся вечер профессионального бокса. В одном из поединков боксёров первого полусреднего веса встретились Максим Дадашев и Сабриэль Матиас. Пуэрториканец доминировал на протяжении всей встречи. В 11-м раунде команда Дадашева остановила схватку.
К тому моменту повреждения у Максима оказались слишком серьёзные. После завершения встречи боксёру стало плохо, и его экстренно госпитализировали. В настоящий момент Дадашев введён в медикаментозную кому. Ранее стало известно, что медики сумели устранить кровоизлияние и снять отёк. В ходе операции у Максима была удалена часть черепа.
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