Россияне без потерь прошли первый день чемпионата мира по тайскому боксу

В Бангкоке (Таиланд) стартовал чемпионат мира по тайскому боксу. В стартовый день поединки первого раунда провели восемь россиян. Все они одержали уверенные победы и вышли в следующую стадию турнира.
Результаты российских спортсменов
Взрослые:
До 51 кг. Самет Карлтал (Турция) — Чарак Муртузалиев (Россия) — победа Муртузалиева решением судей (30:27).
Свыше 91 кг. Окилджон Ходжиматов (Узбекистан) — Кирилл Корнилов (Россия) — досрочная победа Корнилова во втором раунде.
До 71 кг. Илья Баланов (Россия) — Доминик Табор (Чехия) — досрочная победа Баланова в третьем раунде.
До 63,5 кг. Кубра Акбулут (Турция) — Вероника Прокофьева (Россия) — победа Прокофьевой решением судей (30:27).
До 54 кг. Гизем Ислам (Турция) — Альмира Тинчурина (Россия) — победа Тинчуриной решением судей (30:27).
До 57 кг. Мария Климова (Россия) — Патрисия Акслинг (Швеция) — победа Климовой решением судей (30:27).
Молодёжь:
До 60 кг. Хансель Билог (Филиппины) — Махмуд Мирзабеков (Россия) — досрочная победа Мирзабекова в первом раунде.
До 71 кг. Александр Скворцов (Россия) — Дэймон Нельсон (Австралия) — победа Скворцова решением судей (30:27).
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