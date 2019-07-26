Холлоуэй и Эдгар сделали вес перед турниром UFC 240

В ночь с 27 на 28 июля в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 240. Главным его событием станет титульная схватка в полулёгком весе, в которой встретятся чемпион организации Макс Холлоуэй и экс-чемпион лиги Фрэнки Эдгар. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания и сумели уложиться в лимит дивизиона, показав на весах одинаковые цифры — 65,7 кг.
На турнире в Эдмонтоне также выступит Арман Царукян, но он пока ещё не прошёл взвешивание.
UFC 240. Взвешивание. Основной кард
Макс Холлоуэй (145 фунтов) — Фрэнки Эдгар (145 фунтов)
Крис Сайборг (146) — Фелисия Спенсер (145)
Нико Прайс (169) — Джофф Нил (170,5)
Оливер Обин-Мерсье (155,5) — Арман Царукян
Марк-Андре Баррио — Кшиштоф Джотко (185,5).
- 26 июля 2019
-
19:43
-
18:35
-
17:57
-
16:46
-
15:31
-
14:25
-
13:44
-
11:38
-
11:08
-
10:05
-
09:48
-
01:11
-
00:51
- 25 июля 2019
-
23:56
-
22:44
-
21:18
-
20:49
-
19:54
-
18:51
-
17:47
-
16:39
-
16:25
-
14:58
-
13:22
-
13:08
-
10:34
-
10:00
-
03:48
-
00:23
- 24 июля 2019
-
23:35
-
21:48
-
20:42
-
19:37
-
19:17
-
18:38