Следующим соперником Тайсона Фьюри, вероятнее всего, станет экс-чемпион мира

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри планирует провести следующий поединок осенью 2019 года. Ожидается, что он снова выступит в США, дабы продолжить завоевание заокеанского рынка. В компании ESPN рассчитывают, что Фьюри встретится с американцем.

Вероятнее всего, соперником Тайсона станет экс-чемпион мира по версии IBF Чарльз Мартин (27-2-1, 24 КО), сообщает на свой странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер. С учётом уже подписанного контракта на повторный бой с Деонтеем Уайлдером, представители Фьюри не хотят предлагать ему более опасных соперников.

Мартин владел поясом чемпиона мира менее года и получил его благодаря Фьюри. После победы над Владимиром Кличко Тайсон отказался от обязательной защиты пояса. Пояс IBF стал вакантным и тогда его оспорили Мартин и Вячеслав Глазков. Украинец в ходе боя получил травму ноги и победа была присуждена Чарльзу. В первом же бою после завоевания титула он проиграл, досрочно уступив Энтони Джошуа.