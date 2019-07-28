Холлоуэй защитил титул в бою с Эдгаром, Царукян добыл первую победу в UFC

В Эдмонтоне завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 240. В главном его событии встретились чемпион организации в полулёгком весе Макс Холлоуэй и экс-чемпион UFC Фрэнки Эдгар. На протяжении всех пяти раундов гавайец тотально доминировал и добыл уверенную победу единогласным решением судей.

В соглавном событии турнира экс-чемпионка UFC Крис Сайборг победила решением судей Фелисию Спенсер, таким образом, закрыв поражение от Аманды Нуньес.

Также на турнире выступил россиянин Арман Царукян. Для него бой с Оливером Обином-Мерсье стал вторым в карьере в UFC. Царукян сумел победить решением судей. Этот успех стал для него первым в промоушене.

UFC 240. Эдмонтон

Основной кард

Макс Холлоуэй – Фрэнки Эдгар – победа Холлоуэя единогласным решением судей.

Крис Сайборг – Фелисия Спенсер – победа Сайборг единогласным решением судей.

Джофф Нил – Нико Прайс – победа Нила техническим нокаутом во втором раунде.

Оливер Обин-Мерсье – Арман Царукян – победа Царукяна единогласным решением судей.

Кшиштоф Джотко – Марк-Андре Баррио – победа Джотко единогласным решением судей.