Холлоуэй защитил титул в бою с Эдгаром, Царукян добыл первую победу в UFC

В Эдмонтоне завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 240. В главном его событии встретились чемпион организации в полулёгком весе Макс Холлоуэй и экс-чемпион UFC Фрэнки Эдгар. На протяжении всех пяти раундов гавайец тотально доминировал и добыл уверенную победу единогласным решением судей.
В соглавном событии турнира экс-чемпионка UFC Крис Сайборг победила решением судей Фелисию Спенсер, таким образом, закрыв поражение от Аманды Нуньес.
Также на турнире выступил россиянин Арман Царукян. Для него бой с Оливером Обином-Мерсье стал вторым в карьере в UFC. Царукян сумел победить решением судей. Этот успех стал для него первым в промоушене.
UFC 240. Эдмонтон
Основной кард
Макс Холлоуэй – Фрэнки Эдгар – победа Холлоуэя единогласным решением судей.
Крис Сайборг – Фелисия Спенсер – победа Сайборг единогласным решением судей.
Джофф Нил – Нико Прайс – победа Нила техническим нокаутом во втором раунде.
Оливер Обин-Мерсье – Арман Царукян – победа Царукяна единогласным решением судей.
Кшиштоф Джотко – Марк-Андре Баррио – победа Джотко единогласным решением судей.
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