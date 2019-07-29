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Сборная России выиграла чемпионат мира по тайскому боксу

Сборная России выиграла чемпионат мира по тайскому боксу
Бокс/ММА 0

Восемь российских тайбоксёров одержали победы в финальных поединках на чемпионате мира в Банкгоке. Среди мужчин чемпионами мира стали Гаджи Меджидов, Айк Бегян, Чарак Муртузалиев и Илья Баланов; среди женщин — Мария Климова, Альмира Тинчурина и Виктория Жбанкова, среди молодёжи — Екатерина Попова.

Результаты финальных поединков с участием российских спортсменов

Взрослые:
До 86 кг. Евгений Вовчок (Беларусь) — Гаджи Меджидов (Россия) — досрочная победа Меджидова в третьем раунде.
До 48 кг. Нетипонг Пхроммакхот (Таиланд) — Овсеп Асланян (Россия) — победа Пхроммакхота решением судей (30:27).
До 51 кг. Ченгао Луо (Китай) — Чарак Муртузалиев (Россия) — победа Муртузалиева решением судей (30:27).
До 60 кг. Серкан Коч (Турция) — Айк Бегян (Россия) — победа Бегяна решением судей (30:27)
До 63,5 кг. Игорь Любченко (Украина) — Абдулмалик Мугидинов (Россия) — победа Любченко решением судей (29:28).
До 57 кг. Анаэль Анжервилль (Франция) — Мария Климова (Россия) — победа Климовой решением судей (29:28).
До 60 кг. Нили Блок (Израиль) — Екатерина Винникова (Россия) — победа Блок решением судей (30:27).
Свыше 75 кг. Джесси-Ли Чарльз (Австралия) — Виктория Жбанкова (Россия) — победа Жбанковой решением судей (30:27).
До 51 кг. Буй Йен Ли (Вьетнам) — Екатерина Гурина (Россия) — победа Ли решением судей (30:27).
До 54 кг. Альмира Тинчурина (Россия) — Корал Карничелла (США) — победа Тинчуриной ршением судей (29:28).
До 57 кг. Алмаз Сарсембеков (Казахстан) — Александр Абрамов (Россия) — победа Сарсембекова решением судей (29:28).
До 71 кг. Олег Гута (Украина) — Илья Баланов (Россия) — победа Баланова решением судей (29:28).

Молодёжь:

До 51 кг. Софья Бахтерева (Россия) — Сутатхип Тонгтрипхан (Таиланд) — победа Тонгтрипхан решением судей (30:27).
До 54 кг. Екатерина Попова (Россия) — Даниэле Фаль (Германия) — победа Поповой решением судей (29:28).
До 71 кг. Ман Конгсиб (Таиланд) — Александр Скворцов (Россия) — победа Конгсиба ввиду отказа соперника от боя.

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