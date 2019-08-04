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Лоулер: я не смог сделать достаточно для победы

Лоулер: я не смог сделать достаточно для победы
Бокс/ММА / ММА 0

Боец UFC Робби Лоулер прокомментировал своё поражение от Колби Ковингтона на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 5.

«Колби проделал действительно хорошую работу. Я просто не смог сделать достаточно для победы. Я держал хороший темп. Моё тело чувствовало себя хорошо. Мне просто нужно вернуться к работе, есть несколько вещей, в которых мне по силам прибавить.

Это хороший опыт. Я чувствовал себя хорошо, когда выходил в клетку. Мне просто нужно вернуться к работе», — приводит слова Робби Лоулера MMAJunkie.

Встреча продлилась все пять запланированных раундов и завершилась победой Ковингтона единогласным решением судей.

UFC on ESPN 5

Основной кард

Колби Ковингтон — Робби Лоулер — победа Ковингтона единогласным решением судей.
Джим Миллер — Клэй Гуида — победа Миллера удушающим приёмом в первом раунде.
Насрат Хакпараст — Жоаким Силва — победа Хакпараста нокаутом во втором раунде.
Джеральд Мершерт — Тревин Джайлз — победа Мершерта удушающим приёмом в третьем раунде.
Скотт Хольцман — Хьюн Дон Ма — победа Хольцмана техническим нокаутом во втором раунде.
Кеннеди Нзечукву — Дарко Стосич — победа Нзечукву единогласным решением судей.

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