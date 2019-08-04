Лоулер: я не смог сделать достаточно для победы

Боец UFC Робби Лоулер прокомментировал своё поражение от Колби Ковингтона на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 5.



«Колби проделал действительно хорошую работу. Я просто не смог сделать достаточно для победы. Я держал хороший темп. Моё тело чувствовало себя хорошо. Мне просто нужно вернуться к работе, есть несколько вещей, в которых мне по силам прибавить.



Это хороший опыт. Я чувствовал себя хорошо, когда выходил в клетку. Мне просто нужно вернуться к работе», — приводит слова Робби Лоулера MMAJunkie.



Встреча продлилась все пять запланированных раундов и завершилась победой Ковингтона единогласным решением судей.



UFC on ESPN 5



Основной кард



Колби Ковингтон — Робби Лоулер — победа Ковингтона единогласным решением судей.

Джим Миллер — Клэй Гуида — победа Миллера удушающим приёмом в первом раунде.

Насрат Хакпараст — Жоаким Силва — победа Хакпараста нокаутом во втором раунде.

Джеральд Мершерт — Тревин Джайлз — победа Мершерта удушающим приёмом в третьем раунде.

Скотт Хольцман — Хьюн Дон Ма — победа Хольцмана техническим нокаутом во втором раунде.

Кеннеди Нзечукву — Дарко Стосич — победа Нзечукву единогласным решением судей.