Лоулер: я не смог сделать достаточно для победы

Боец UFC Робби Лоулер прокомментировал своё поражение от Колби Ковингтона на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 5.
«Колби проделал действительно хорошую работу. Я просто не смог сделать достаточно для победы. Я держал хороший темп. Моё тело чувствовало себя хорошо. Мне просто нужно вернуться к работе, есть несколько вещей, в которых мне по силам прибавить.
Это хороший опыт. Я чувствовал себя хорошо, когда выходил в клетку. Мне просто нужно вернуться к работе», — приводит слова Робби Лоулера MMAJunkie.
Встреча продлилась все пять запланированных раундов и завершилась победой Ковингтона единогласным решением судей.
UFC on ESPN 5
Основной кард
Колби Ковингтон — Робби Лоулер — победа Ковингтона единогласным решением судей.
Джим Миллер — Клэй Гуида — победа Миллера удушающим приёмом в первом раунде.
Насрат Хакпараст — Жоаким Силва — победа Хакпараста нокаутом во втором раунде.
Джеральд Мершерт — Тревин Джайлз — победа Мершерта удушающим приёмом в третьем раунде.
Скотт Хольцман — Хьюн Дон Ма — победа Хольцмана техническим нокаутом во втором раунде.
Кеннеди Нзечукву — Дарко Стосич — победа Нзечукву единогласным решением судей.
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