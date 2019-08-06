Вдова Дадашева: не знаю, как пережить его смерть, помогают лишь антидепрессанты

Вдова Максима Дадашева Елизавета Апушкина призналась, что с большим трудом переживает смерть супруга. По её словам, с момента трагедии она поддерживает себя лекарственными препаратами.

«Он всегда шёл до конца. Начинал тренировки уже через три дня после боя. Я у него спрашивала: «Почему ты не отдыхаешь?» А он отвечал: «Пока я отдыхаю, мои противники тренируются». Я не знаю, как пережить его смерть. Помогают только антидепрессанты», — приводит слова Апушкиной петербургская редакция издания «Комсомольская правда».

Максим Дадашев был госпитализирован в одну из больниц США 20 июля после травм, полученных в бою с Сабриэлем Матиасом. В медицинском учреждении он перенёс операцию, а позже введён в медикаментозную кому. Невзирая на все усилия врачей, 23 июля Дадашев скончался.