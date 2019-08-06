Друг Дадашева: Максим не мог отказаться от боя по финансовым потребностям

Друг Максима Дадашева по сборной России Антон Кадушин считает, что трагическая гибель боксёра связана в том числе с общим переутомлением.

«Мне кажется, это произошло из-за накопленной усталости Максима. Он провёл за год четыре тяжёлых боя, к которым серьёзно готовился. Он не щадил себя на тренировках. Когда я с ним занимался, понял, что его надо выгонять из зала, чтобы он закончил тренировку. Человек был максималистом. Перед боем он жаловался, что мало спит, не может спать. Состояние у него было не очень хорошее. Он говорил: „Не могу перенести бой, либо буду драться, либо меня отодвинут на задворки“.

До этого он выиграл поединок у двух экс-чемпионов мира. От статуса боя зависел его заработок. Он по финансовым потребностям не мог отказаться. А у него было общее переутомление в течение года. При этом предыдущий бой он хоть и выиграл, но побывал в нокдауне. Его никто не вёл. Его карьера складывалась из тяжёлых поединков. Именно поэтому его последний, 14-й бой был за право обязательного претендента на звание чемпиона мира.

Амбиции были сумасшедшие. Самое главное, что он всегда молчал о проблемах, не просил о помощи, даже если очень тяжело. После этого смертельного поединка я потом от его жены узнал, что у Макса вообще не осталось денег. Я не понимал, на что он жил, что он ел. Человек шёл к цели, хотел заработать деньги для семьи. Он никогда не просил о помощи, даже если тяжело", — приводит слова Кадушина петербургская редакция издания «Комсомольская правда».