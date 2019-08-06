Усик, вероятно, проведёт следующий бой 12 октября
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик следующий поединок, вероятнее всего, проведёт 12 октября 2019 года, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Дэн Рафаэль. Украинец, скорее всего, встретится с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом. Этот бой пройдёт в Чикаго (штат Иллинойс, США).
Вместе с тем Рафаэль подчёркивает, что контракт на бой ещё не подписан. Усик должен был провести дебют в супертяжёлом весе в мае 2019 года. Ожидалось, что он встретится всё с тем же Такамом, но тогда бой сорвался из-за травмы Александра.
Предыдущий поединок Усика датирован ноябрём 2018 года, тогда он нокаутировал экс-чемпиона мира Тони Беллью.
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