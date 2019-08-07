Руис предложил Джошуа провести бой в Мексике

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энди Руис предложил экс-чемпиону мира Энтони Джошуа, у которого он и отобрал титулы, провести их повторный поединок в Мексике.

«Энтони Джошуа говорил, что он может мне надрать зад прямо в Тихуане. Докажи это, давай проведём бой в Мексике? Помню, что у тебя была большая мотивация провести наш поединок в США, ты хотел создать себе здесь репутацию», — написал Руис на своей официальной странице в «Твиттере».

Руис, имеющий гражданство США, является первым в истории супертяжёлого веса мексиканцем, завоёвывавшим титулы. Встреча Руис — Джошуа состоялась 1 июня 2019 года, тогда Энди справился с британцем за семь раундов.

Ранее промоутер Джошуа исключил возможность проведения реванша в США.